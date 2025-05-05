Какой была РПЛ, когда дебютировал Олег Иванов: уход Романцева из «Сатурна», трансферы Вагнера и Кавенаги, бронза «Крыльев»

Олег Иванов – главный ветеран российского футбола после Игоря Акинфеева. Полузащитник дебютировал в РПЛ 19 марта 2004 года: спартаковец вышел на замену на 76-й минуте матча против «Сатурна» вместо Марсело Сосы.