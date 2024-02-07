Зарема о защитнике Джикии: он и есть "Спартак", а не пришлые управляющие

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, лестно отозвалась о защитнике красно-белых Георгии Джикии, отметив его положительные качества, а также выразила уверенность, что футболист должен остаться в клубе.
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