Кобяков: переход экономического и финансового центров мира в АТР состоялся

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) стал местом сосредоточения мировых экономических, финансовых и технологических центров, что подтверждается участием представителей 78 стран в Восточном экономическом форуме, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков 4 сентября на пресс-брифинге по итогам форума.