smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

Кобяков: переход экономического и финансового центров мира в АТР состоялся

Кобяков: переход экономического и финансового центров мира в АТР состоялся

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) стал местом сосредоточения мировых экономических, финансовых и технологических центров, что подтверждается участием представителей 78 стран в Восточном экономическом форуме, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков 4 сентября на пресс-брифинге по итогам форума.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым