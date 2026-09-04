Кобяков: переход экономического и финансового центров мира в АТР состоялся

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) стал местом сосредоточения мировых экономических, финансовых и технологических центров, что подтверждается участием представителей 78 стран в Восточном экономическом форуме, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков 4 сентября на пресс-брифинге по итогам форума.
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