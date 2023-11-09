Власти ХМАО потратили более 11 млн рублей из бюджета на участие в очередной выставке

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа отдало без торгов московской компании контракт на выполнение работ по застройке выставочного стенда Югры на международном архитектурном фестивале «Зодчество».
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