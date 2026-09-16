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Русская весна

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Министр обороны Польши заявил о нехватке патриотов

Министр обороны Польши заявил о нехватке патриотов

Количество поляков, готовых защищать свою родину, не внушает оптимизма, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с министром обороны Италии Гуидо Крозетто.

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