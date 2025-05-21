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CNN: Израиль рассматривает возможность нанести удар по иранским ядерным объектам

CNN: Израиль рассматривает возможность нанести удар по иранским ядерным объектам

www.globallookpress.com/Roman Naumov/URA.RU Израильская сторона изучает возможность нанести удар по иранским ядерным объектам на фоне того, как администрация американского лидера Дональда Трампа ведет дипломатические переговоры с исламской республикой.

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