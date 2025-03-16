«Трамп ещё не раз плюнет нам в русский борщ» – полковник Баранец

АС

Анатолий Страшко

Ситуация в мире сейчас такая. Противоборствуют две сильнейшие державы мира - Китай и США. У Сша в этом противоборстве есть и козыри , есть и проблемы. Одна из таких проблем - Тайвань. И дело не в промышленности Тайваня. Дело в его географическом положении. Это как Крым для нас на всём южном театре действий. ТО есть для США Тайвань это непотопляемый авианосец. Он позволяет держать за горло Китай. Посмотрите на логистику мировую и расположение Тайваня! Пока он под контролем США, Китай сильно ограничен в борьбе с США за гегемонию в мире. А эта гегемония экзистенциональна для Китая. То есть жизненно важна. Особенно учитывая Индию, такого неудобного соседа под боком, да ещё с территориальными спорами. Например, Тибет. И только поэтому Китаю нужна Россия, как более менее нейтральный тыл. И Китай и США это понимают и пляшут вокруг России. И это будет продолжаться в обозримом, даже нашими внуками, будущем. Исчезновение хотя бы одного их этой троицы, чревато для каждого участника троицы.