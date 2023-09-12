Адептам прекрасной жизни и высокой рождаемости в СССР посвящается

Николай Берлизов

Счетовод Вотруба, блин... какие-то странные периоды по 4 года вырвал из общего контекста, что-то посчитал, никак не сравнил с современными темпами прироста населения в РФ - бывшей РСФСР. А если подробнее посмотреть? Ведь динамика численности населения России вполне доступна... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Итак смотрим, 1970е годы: в 1970 году численность населения РСФСР составляла 130 079 210 человек, в 1979 году - 137 550 949. Прирост - более 7 500 000 человек. 1980е: 1980 год - 138 126 600 человек, в 1989 году - 147 400 537. Прирост - свыше 9 200 000 человек. А теперь РФ за последние 10 лет, когда к ней вернулись Крым, Донбасс, Херсонщина и Запорожская области: 2013 год - численность населения 143 347 059 человек, 2023 год - 146 447 424 человек. Прирост - более 3 100 000 человек. А ведь только в Крыму в 2014 году проживало 2 284 769 человек! По состоянию на сегодня в 2023 году в РФ родилось 1 296 665 человек, умерло - 1 413 991. https://countrymeters.info/ru/Russian_Federation Так вот, вопрос к неовласовцам и прочим адептам антисоветизма: когда всё-таки, рождаемость в России была выше - в "проклятом совке" или при нынешнем "торжестве демокрадии"?