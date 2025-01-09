Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Собиратель земель американских

Собиратель земель американских

Добрый день, Империя. Доктрина Монро плавно перетекает в доктрину Донро, прямо на круглых глазах изумленной публики - и во многих головах сразу возникает вопрос: "А шо, так тоже можно было???" Впрочем, после заголовков типа "Израиль имеет полное право изменить свои границы", потужные вопли о невероятных аппетитах тов.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
У всех наполеоновские потуги поделить мир на свой манер. Одно не понимают правители стран что мир получивший великие технические возможности уже не тот что был при Наполеоне. Нации народов осознали многое в жизни и просто так были и вдруг не стали так не получится. Нужно согласится с тем что уже сложилось.
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