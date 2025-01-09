Собиратель земель американских

Анатолий Рябенко

У всех наполеоновские потуги поделить мир на свой манер. Одно не понимают правители стран что мир получивший великие технические возможности уже не тот что был при Наполеоне. Нации народов осознали многое в жизни и просто так были и вдруг не стали так не получится. Нужно согласится с тем что уже сложилось.