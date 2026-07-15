У кроссовера Zeekr 9X появилась пятиместная версия[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Марка Zeekr концерна Geely представила флагманский кроссовер 9X еще год назад, и он уже успел побывать на нашем сравнительном тесте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии