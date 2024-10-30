Президент Дуда заявил, что Украина перестала считаться с Польшей

Украина перестала считаться с Польшей, заявил президент республики Анджей Дуда. В эфире радиостанции RadioZet он признал, что не смотря на это хотел бы добиться дружественных отношений между двумя странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии