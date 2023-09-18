Театр абсурда

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Я живу в своей стране

Я живу в своей стране

Кажется, я живу в какой-то не той стране.Мне говорят про повальную коррупцию и воровство. А я точно знаю, что с тех пор, как я начал заниматься бизнесом, никто из госзаказчиков даже не намекнул мне об откате.

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Комментарии
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Андрей
согласен с автором : коррупции стало неизмеримо меньше по сравнению с началом 2000-ых.
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16 час.
БВ
Борис Выдрин
Просто она ушла в подполье и электронные способы, совмещенные с циничным исполнением законов. Кругом процветает материальный интерес.
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14 час.
tsan tsan
Судите по себе ?
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11 час.

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