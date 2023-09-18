Кажется, я живу в какой-то не той стране.Мне говорят про повальную коррупцию и воровство. А я точно знаю, что с тех пор, как я начал заниматься бизнесом, никто из госзаказчиков даже не намекнул мне об откате.
Я живу в своей стране
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
согласен с автором : коррупции стало неизмеримо меньше по сравнению с началом 2000-ых.
Ответить
16 час.
БВ
Борис Выдрин
Просто она ушла в подполье и электронные способы, совмещенные с циничным исполнением законов. Кругом процветает материальный интерес.
Ответить
14 час.
tsan tsan
Судите по себе ?
Ответить
11 час.
Свежие комментарии