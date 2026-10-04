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«Царь-Герань» бьёт по мостам Киева, что известно о новой тактике ВС РФ

«Царь-Герань» бьёт по мостам Киева, что известно о новой тактике ВС РФ

Российские войска впервые за длительный период боевых действий развернули последовательные удары беспилотниками непосредственно по крупным мостам через Днепр в Киеве.

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