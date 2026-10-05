Турция передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия Korkut

Турция в этом году передала Украине системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия Korkut, сообщает портал Москва24, ссылаясь на источники.
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