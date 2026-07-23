Полина Диброва решила подать в суд на Елену Товстик

Год назад стало известно об отношениях Полины Дибровой и бизнесмена Романа Товстика. Его бывшая супруга Елена не смогла смириться с тем, что муж ушел от нее к другой женщине и по-прежнему посвящает ему и сопернице эмоциональные посты в соцсетях.
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