Полина Диброва решила подать в суд на Елену Товстик

Год назад стало известно об отношениях Полины Дибровой и бизнесмена Романа Товстика. Его бывшая супруга Елена не смогла смириться с тем, что муж ушел от нее к другой женщине и по-прежнему посвящает ему и сопернице эмоциональные посты в соцсетях.