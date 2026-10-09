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Регионы России

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Россия разрабатывает программу изучения изменений уровня Каспийского моря до 2030 года

Россия разрабатывает программу изучения изменений уровня Каспийского моря до 2030 года

Правительство России готовит комплексную программу изучения изменений уровня Каспийского моря с целью минимизации негативных последствий.

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