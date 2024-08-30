Новая очередь Московско-Дунайской развязки открылась в Петербурге 30 августа. Утром движение запустили по второму путепроводу.
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Новая очередь Московско-Дунайской развязки открылась в Петербурге 30 августа. Утром движение запустили по второму путепроводу.