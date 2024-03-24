В Ивановской области люди в разных городах и поселениях продолжают нести цветы и игрушки к стихийным мемориалам в память о погибших в результате терак...

В Ивановской области люди в разных городах и поселениях продолжают нести цветы и игрушки к стихийным мемориалам в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле»Сегодня, в день общенационального траура, цветы к мемориалу на площади Победы в Иванове вместе с жителями возложил и губернатор Станислав Воскресенский.