Учащиеся нашего колледжа приняли участие в городском слете студенческих отрядов БРСМ ´Время первых´. Это событие вызвало огромный интерес средиобучающихся, ведь это отличная возможность проявить свои творческие способности и представить свой отряд.
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