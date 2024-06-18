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За избиение жен и детей теперь мужчин Мангистау будут сажать в тюрьму

За избиение жен и детей теперь мужчин Мангистау будут сажать в тюрьму

Внесены изменения в законодательство по вопросу обеспечения безопасности женщин и детей. 15 апреля текущего года Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».

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Комментарии
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Eduard
Давно пора!Да,просто поругайтесь,это просто слова.Потом помиритесь.Так в жизни бывает,мы устаем друг от друга,но бить нельзя!
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