За избиение жен и детей теперь мужчин Мангистау будут сажать в тюрьму

Внесены изменения в законодательство по вопросу обеспечения безопасности женщин и детей. 15 апреля текущего года Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».