В Брянске двое детей-велосипедистов тяжело ранены в ДТП на Почтовой

В результате ДТП ребенок доставлен в больницу, врачи диагностировали у него перелом шейки бедра со смещением отломков и отрывом большого вертела, линейный перелом теменной кости слева, ушиб легкого, множественные ссадины головы, лица, конечностей, .
В результате ДТП ребенок доставлен в больницу, врачи диагностировали у него перелом шейки бедра со смещением отломков и отрывом большого вертела, линейный перелом теменной кости слева, ушиб легкого, множественные ссадины головы, лица, конечностей, .
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