«Отныне все помещения в Капитолии и офисных зданиях Палаты Представителей, такие как туалеты и раздевалки - будут разделены по принципу биологического пола.
Каждому своё
Комментарии
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Ч
Чужестранка
У кого чего болит, тот о том и говорит! Ещё бы Олимпийский комитет этим вопросом занялся! А то одним распоряжением сокрушил Олимпиаду в Париже! Позорище!
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15 час.
ОЛ
Ольга Левенкова
через 4 года опять разрешат уродовать себя и детей,это у амеров патология от долгой,богатой, сытой и хорошей жизни
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13 час.
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