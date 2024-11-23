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Каждому своё

Каждому своё

«Отныне все помещения в Капитолии и офисных зданиях Палаты Представителей, такие как туалеты и раздевалки - будут разделены по принципу биологического пола.

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Комментарии
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Ч
Чужестранка
У кого чего болит, тот о том и говорит! Ещё бы Олимпийский комитет этим вопросом занялся! А то одним распоряжением сокрушил Олимпиаду в Париже! Позорище!
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15 час.
ОЛ
Ольга Левенкова
через 4 года опять разрешат уродовать себя и детей,это у амеров патология от долгой,богатой, сытой и хорошей жизни
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13 час.

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