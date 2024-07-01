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  • Элеонора Коган
    Да. вот так история. Хорошо, что всех пчёлок выселили в ульи.Шотландец проверя...
  • Antanas
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Шотландец проверял шорох в потолке и обнаружил за досками над спальней 180 тысяч пчел: видео

Шотландец проверял шорох в потолке и обнаружил за досками над спальней 180 тысяч пчел: видео

Житель города Инвернесса в Шотландии делил дом с огромным ульем и не знал об этом годами. Под потолком его спальни обитали более 180 000 насекомых — обнаружить их удалось случайно при ремонте, притом колоссальную колонию пчел удалось снять и на видео.

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Комментарии
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A
Antanas
Красивая история.👍👍👍👍👍.
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16 час.
Элеонора Коган
Да. вот так история. Хорошо, что всех пчёлок выселили в ульи.
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9 час.

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