Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Путин и Си: секретные секреты

Путин и Си: секретные секреты

  Доброй ночи, Империя. 17-18 октября Начальник был в Китае. Он уже третий раз участвовал в форуме “Пояс и путь” – а так как это был всего лишь третий форум по счету, можно с полной уверенностью сказать, что пока еще не было ни одного форума без Путина.

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