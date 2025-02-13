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Компания Drata, обеспечивающая соответствие требованиям безопасности, приобретает SafeBase за 250 млн долларов

Компания Drata, обеспечивающая соответствие требованиям безопасности, приобретает SafeBase за 250 млн долларов

Компания Drata, разрабатывающая платформу для автоматизации соблюдения требований безопасности, которая помогает компаниям соответствовать таким стандартам, как SOC 2 и GDPR, приобрела за 250 миллионов долларов стартап SafeBase, специализирующийся на проверке безопасности программного обеспечения.

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