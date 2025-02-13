Компания Drata, обеспечивающая соответствие требованиям безопасности, приобретает SafeBase за 250 млн долларов

Компания Drata, разрабатывающая платформу для автоматизации соблюдения требований безопасности, которая помогает компаниям соответствовать таким стандартам, как SOC 2 и GDPR, приобрела за 250 миллионов долларов стартап SafeBase, специализирующийся на проверке безопасности программного обеспечения.