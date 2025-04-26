Вашингтон может негласно помочь "коалиции желающих" на Украине – The Daily Telegraph

США могут оказать логистическую и разведывательную поддержку странам из "коалиции желающих". Как пишет британская , представители американской администрации непублично "предложили определенные гарантии безопасности", которых от Вашингтона добивается Лондон и другие члены коалиции.
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