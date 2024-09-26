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Праздник к ним приходит: в октябре могут вырасти сроки доставки товаров из Китая

Праздник к ним приходит: в октябре могут вырасти сроки доставки товаров из Китая

Сроки доставки товаров в РФ из Китая могут вырасти в октябре на четверть. Одна из причин — длинные выходные в этой стране по случаю празднования Дня образования КНР с 1 по 7 октября, рассказали «Известиям» в логистических компаниях и службах доставки.

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