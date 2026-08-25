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Финансовые результаты группы «ФосАгро» по МСФО за I полугодие 2026 года: падение чистой прибыли на 75,3% и рост себестоимости

Финансовые результаты группы «ФосАгро» по МСФО за I полугодие 2026 года: падение чистой прибыли на 75,3% и рост себестоимости

Крупнейший российский производитель фосфорсодержащих удобрений — группа «ФосАгро» — опубликовала финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за второй квартал и первое полугодие 2026 года.

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