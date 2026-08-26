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Няня для котов в Лондоне зарабатывает около 130 тысяч рублей в месяц

Няня для котов в Лондоне зарабатывает около 130 тысяч рублей в месяц

Пока хозяева уезжают в отпуск, они оставляют своих питомцев на попечение лондонской котоняни. Девушка следит за режимом питания котов, играет с ними и заботится о том, чтобы они чувствовали себя комфортно.

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