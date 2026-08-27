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Ростех

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«Швабе» и Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов усиливают сотрудничество на инновационном треке

«Швабе» и Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов усиливают сотрудничество на инновационном треке

Фото: «Швабе» Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех и общественно-государственная организация «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов» (ВОИР) объединили усилия в целях развития изобретательской деятельности и внедрения инновационных разработок в отечественном промышленном сегменте.

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