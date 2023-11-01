“Мешали пассажирам” - Пропалестинские протестующие заблокировали вокзал в Лондоне

Требования демонстрантов - немедленное прекращение бомбардировок сектора Газа.По данным издания Daily Mail на Ливерпульском вокзале в Лондоне оказалось заблокировано движение из-за проведения сидячей кампании пропалестинскими протестующими.
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