«Константин Посьет» забрал первую партию с «Арктик СПГ‑2» По данным сервисов отслеживания судов, газовоз ледового класса Arc7 прибыл к терминалу Утренний 30 августа и в тот же день отправился в обратный путь.
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