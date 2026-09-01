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«Константин Посьет» забрал первую партию с «Арктик СПГ‑2» По данным сервисов отслеживания судов, газовоз ледового класса Arc7 прибыл к терминалу Утренний 30 августа и в тот же день отправился в обратный путь.

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