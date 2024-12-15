Над регионами России разбили 15 дронов

Это произошло в ночное время, передает RT со ссылкой на заявление Минобороны России. Отечественными дежурными средствами ПВО было выявлено, разбито и перехвачено 15 дронов ВСУ (13 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, и по одному БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей).