Любимые женщины Эльдара Рязанова

Знаменитый кинорежиссер Эльдар Рязанов был талантлив во всем. Благодаря ему мир увидел удивительные и непревзойденные шедевры отечественного кинематографа, как «Ирония судьбы или с легким паром», «Берегись автомобиля», «Гараж» и многие другие.