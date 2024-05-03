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Новости Омска

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В Омске 7 и 9 мая перекроют центр для репетиции и проведения парада

В Омске 7 и 9 мая перекроют центр для репетиции и проведения парада. Как будут ходить автобусы и троллейбусы - публикуем временную схему движения.

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