В Омске 7 и 9 мая перекроют центр для репетиции и проведения парада. Как будут ходить автобусы и троллейбусы - публикуем временную схему движения.
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В Омске 7 и 9 мая перекроют центр для репетиции и проведения парада. Как будут ходить автобусы и троллейбусы - публикуем временную схему движения.