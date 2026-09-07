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Царьград

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«Народ русский будет крепок духом»: пророчества старца Нектария про Россию и СВО

«Народ русский будет крепок духом»: пророчества старца Нектария про Россию и СВО

Предсказание Оптинского старца Нектария про «небесный бой» и финал СВО.Оптина пустынь всегда притягивала людей со всей страны, но фигура преподобного Нектария занимает в истории обители особое место.

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