Экс-главком НАТО Ставридис рекомендует Украине временно смириться с утратой территорий

Украина могла бы извлечь три урока из того, как Южная Корея вышла из войны 1950-х годов. Стране нужно вести переговоры "мир в обмен на землю", приступить к собственному восстановлению при поддержке Запада и обеспечить себе гарантии безопасности (вступить в НАТО).