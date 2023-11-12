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Экс-главком НАТО Ставридис рекомендует Украине временно смириться с утратой территорий

Экс-главком НАТО Ставридис рекомендует Украине временно смириться с утратой территорий

Украина могла бы извлечь три урока из того, как Южная Корея вышла из войны 1950-х годов. Стране нужно вести переговоры "мир в обмен на землю", приступить к собственному восстановлению при поддержке Запада и обеспечить себе гарантии безопасности (вступить в НАТО).

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