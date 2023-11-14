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В КНДР заявили о попирание США мира в Европе помощью Украине

В КНДР заявили о попирание США мира в Европе помощью Украине

МИД КНДР: США растаптывают мир в Европе поставками Украине запрещенного оружия Сакина Нуриева Kevin Lamarque/Reuters США растаптывают мир в Европе поставками Украине запрещенных вооружений, в том числе кассетных авиабомб и снарядов с обедненным ураном.

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