В КНДР заявили о попирание США мира в Европе помощью Украине

МИД КНДР: США растаптывают мир в Европе поставками Украине запрещенного оружия Сакина Нуриева Kevin Lamarque/Reuters США растаптывают мир в Европе поставками Украине запрещенных вооружений, в том числе кассетных авиабомб и снарядов с обедненным ураном.