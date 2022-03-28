Popcaketv

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Наряды церемонии «Оскар»: Кристен Стюарт «в трусах» и Билли Айлиш «в мешке»

Наряды церемонии «Оскар»: Кристен Стюарт «в трусах» и Билли Айлиш «в мешке»

Легендарная церемония «Оскар-2022» наконец состоялась. Папарацци уже готовы представить публике свои кадры с красной дорожки, а звезды готовы удивлять самыми экстраординарными нарядами.

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