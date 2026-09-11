Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Центробанк на заседании 11 сентября оставил ключевую ставку на уровне 14%, впервые за почти 1,5 года прервав цикл последовательного снижения.
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