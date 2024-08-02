Сергей Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве

Единый центр поддержки обладает уникальной инфраструктурой и современными сервисами Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил жителям Москвы о том, что участникам СВО оказали свыше 160 тысяч услуг специалисты единого центра поддержки.
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