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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Сергей Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве

Сергей Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве

Единый центр поддержки обладает уникальной инфраструктурой и современными сервисами Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил жителям Москвы о том, что участникам СВО оказали свыше 160 тысяч услуг специалисты единого центра поддержки.

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