Сергей Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве

Единый центр поддержки обладает уникальной инфраструктурой и современными сервисами Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил жителям Москвы о том, что участникам СВО оказали свыше 160 тысяч услуг специалисты единого центра поддержки.