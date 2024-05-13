В Ленобласти 19 мая пройдет сценический эксперимент «Семь трепетных встреч и одно расставание»

Он объединит музыку композитора Исаака Шварца и произведения XIX, XX и XXI веков В зале Усадебного дома Монрепо в Выборге 19 мая в 17:00 состоится музыкально-поэтическая история «Семь трепетных встреч и одно расставание», сообщили в группе музея-заповедника во «ВКонтакте».
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