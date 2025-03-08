Российские войска освободили три населенных пункта в Курской области

За прошедшие сутки ВСУ потеряли боевую технику, склад боеприпасов и порядка 180 военнослужащих В пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области.