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15 км по газопроводу - в Суджу. "Все, кто там был - отравились!" Или все-таки нет?

15 км по газопроводу - в Суджу. "Все, кто там был - отравились!" Или все-таки нет?

Штурм Суджи несомненно навсегда запомнится этим. Останется в истории и об этом напишут в учебниках.

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