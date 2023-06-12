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Жителей Польши удивляет, почему большинство беженцев из Украины разговаривают на русском языке, а не на украинском или польском

Жителей Польши удивляет, почему большинство беженцев из Украины разговаривают на русском языке, а не на украинском или польском

Жителей Польши удивляет, почему большинство беженцев из Украины свободно говорят в их стране на русском языке, а не на украинском или польском.

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