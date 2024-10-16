Премьера нового Nissan Murano: без V6, но с массажем

Полностью новый японский кроссовер четвертого поколения, некогда производившийся на заводе Nissan в Санкт-Петербурге (нынешний «Автозавод Санкт-Петербург»), с переходом в 2025 модельный год перешел и в новую генерацию, обретя совершенно иной экстерьер, гораздо более современный салон и лишившись вариатора, который так не нравился многим владельцам.