Стало известно, сколько петербуржцы тратят на ювелирные украшения

С начала года петербуржцы потратили на украшения 15,8 млрд рублей. По итогам девяти месяцев текущего года Петербург занял второе место в списке российских городов после Москвы по продажам ювелирных украшений.
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