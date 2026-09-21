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Говорит Европа ⚡

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Рейтинг Зеленского уступил Залужному, Буданову и Федорову

Рейтинг Зеленского уступил Залужному, Буданову и Федорову

Почему полное доверие к Зеленскому упало с 33% до 18%, хотя общий показатель снизился лишь с 61% до 54%? Как электронное голосование через «Дию» может изменить исход будущих выборов в Украине? Что означает концентрация власти в руках Зеленского или грантовых кругов для украинской демократии? И может ли парламентская республика стать выходом из политического противостояния в Читать далее: https://govorit.

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