Рейтинг Зеленского уступил Залужному, Буданову и Федорову

Почему полное доверие к Зеленскому упало с 33% до 18%, хотя общий показатель снизился лишь с 61% до 54%? Как электронное голосование через «Дию» может изменить исход будущих выборов в Украине? Что означает концентрация власти в руках Зеленского или грантовых кругов для украинской демократии? И может ли парламентская республика стать выходом из политического противостояния в Читать далее: https://govorit.