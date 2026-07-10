В Тюменской области в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» школьники стали участниками экскурсии по отделу полиции

В Тюменской области в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники МО МВД России «Заводоуковский» совместно с общественниками организовали экскурсии для детей, посещающих лагеря летнего пребывания при школе и Центральной библиотеке.