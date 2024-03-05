Это табель учета рабочего времени, составленный в Древнем Египте 3 200 лет назад. Ново-египетский иератический шрифт был написан на известняке красными и черными чернилами и содержал такую информацию, как дата (время года и число), имя рабочего и причина отсутствия.
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